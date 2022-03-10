BOLU DAĞI'NDA KAR BAŞLADI

BOLU (DHA) - BOLU Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde etkili olan hafif kar yağışı nedeniyle ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı TEM Otoyolu geçişinde aralıklarla hafif kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin yaptığı kar küreme ve tuzlama çalışmasıyla ulaşımda aksama olmadı. Bölgede kar yağışının gün içinde etkisini artırması bekleniyor.