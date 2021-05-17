BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
BOLU'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Olay, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Zeki Türk idaresindeki 34 GZ 2394 plakalı otomobil, Bolu Dağı'nı çıktığı sırada motor kısmından alev aldı. Aracından dumanlar çıktığını fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çektikten sonra ailesiyle birlikte aşağı indi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Bolu Tüneli Yangına İlk Müdahale ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Motor kısmı yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı