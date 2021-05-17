BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

BOLU'da, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken motor kısmı alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Zeki Türk idaresindeki 34 GZ 2394 plakalı otomobil, Bolu Dağı'nı çıktığı sırada motor kısmından alev aldı. Aracından dumanlar çıktığını fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çektikten sonra ailesiyle birlikte aşağı indi. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye Bolu Tüneli Yangına İlk Müdahale ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü. Motor kısmı yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI
BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI
BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI
BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
Paraşütle dağdan atlayan adam, olumsuz hava koşulları nedeniyle gözden kayboldu
Paraşütle dağdan atlayan adam, olumsuz hava koşulları nedeniyle gözden kayboldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Lale Karabıyık Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Pınar Altuğ Feyza Aktan Barış Murat Yağcı
Spor Adem Büyük Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
BOLU DAĞI GEÇİŞİNDE ALEV ALAN OTOMOBİL YANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 16:55:19. #1.13#

title