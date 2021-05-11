BOLU DAĞI EN SAKİN BAYRAMINI GEÇİRECEK
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BOLU DAĞI EN SAKİN BAYRAMINI GEÇİRECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TÜRKİYE'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı, Ramazan Bayramı sürecinde tam kapanma nedeniyle en sakin bayramını geçirecek.

TÜRKİYE'nin önemli geçiş noktalarından biri olan Bolu Dağı, Ramazan Bayramı sürecinde tam kapanma nedeniyle en sakin bayramını geçirecek. İstanbul'u Anadolu'ya bağlayan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma süreciyle birlikte en sakin günlerini yaşıyor. Her bayram öncesi yüzbinlerce aracın geçiş yaptığı Bolu Dağı Tüneli, bu Ramazan Bayramı'nda kısıtlamalar nedeniyle yalnızca seyahat izin belgesi olan araçlar tarafından kullanılabilecek. Daha önceki bayramların öncesinde bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin yoğun olarak kullandığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, kısıtlamalar nedeniyle en sakin bayramını geçirecek.

BOLU DAĞI EN SAKİN BAYRAMINI GEÇİRECEK
BOLU DAĞI EN SAKİN BAYRAMINI GEÇİRECEK
BOLU DAĞI EN SAKİN BAYRAMINI GEÇİRECEK
BOLU DAĞI EN SAKİN BAYRAMINI GEÇİRECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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