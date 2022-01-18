DÜZCE (İHA) - Bolu Dağı Düzce kesimi tonajlı araçlara kapatıldı

DÜZCE - Düzce'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini artırınca D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı kesiminde trafik olumsuz etkilendi. Trafik ekiplerinin önlem aldığı Bolu Dağı çıkışında çekici, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

Düzce'de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Yoğun kar yağışı sebebiyle gündelik yaşam olumsuz etkilenirken, karayollarında da sürücüler zor anlar yaşıyor. Kar yağışı, trafiği de olumsuz etkiledi. Türkiye'nin en önemli karayolu geçişlerinden olan D-100 Karayolu Bolu Dağı Kaynaşlı kesiminde tır, kamyon, çekici gibi tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Yol kenarında yolların açılmasını bekleyen tır sürücüsü ise "Yolların açılmasını bekliyoruz. Kar Allah'tan geldi. Yapacak bir şey yok. Yollar kapalı olduğu için polis Bolu Dağı'na geçmemize izin vermiyor. Bizlerde yolların açılmasını bekliyoruz" dedi.

Çıkış izin verilmeyen tır, kamyon ve çekiciler ise yol kenarında karayolları ekiplerinin yolda çalışma yapmasını bekliyor.