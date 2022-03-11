Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı - Haberler

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Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Genel
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Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı.

İSTANBUL (İHA) - Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı

BOLU - Bolu'da, yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı.

Bolu'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışının etkili olması sebebiyle Bolu Dağı'nın D100 Karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı. TEM Otoyolu'nda İstanbul yönünde ise, tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.

TEM Otoyolu Dörtdivan mevkii ve D100 Karayolu Elmalık mevkiilerinde uygulama noktaları kuran trafik ekipleri araçların geçişine izin vermeyerek geri dönmelerini yada yol kenarında bulunan tesislere girmelerini sağlıyor.

Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı

Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı

Bolu Dağı D100 İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Genel

Toros Dağları, İstanbul, Tragger, Bolu, Genel, Haberler

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