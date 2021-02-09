Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi
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Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi

09.02.2021 13:50 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:55
Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi

BOLU'da, belediye meydanında bulunan bankaların ATM'lerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta tarafından mühürlendi.

BOLU'da, belediye meydanında bulunan bankaların ATM'lerini ruhsatsız olduğu gerekçesiyle zabıta tarafından mühürlendi. ATM'lere para çekmek için gelen vatandaşlar, mührü görünce geri döndü.

Bolu Belediyesi, belediyenin belirlediği alana yapılmayan, banka binalarının önündeki ATM'leri belirlenen şartlara uymadığı gerekçesiyle mühürleme kararı aldı. Alınan kararın ardından yapılan incelmeme sonucu Büyük Camii Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'ndeki 2 bankanın ATM'lerinin ruhsata ve projeye aykırı olduğu tespit edildi. ATM'lerin ruhsatlandırılması konusunda Bolu Belediyesi ile banka yetkilileri arasında yapılan yazışmaların sonuçsuz kalması üzerine, Başkan Özcan'ın talimatıyla 2 bankanın ATM'leri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürleme sırasında banka yetkilileri ile zabıta ekipleri arasında kısa bir tartışma yaşandı.

ATM'lere para çekmek için gelen vatandaşlar ise mührü görünce geri döndü. Bazı vatandaşlar, ATM'lerin mühürlenmesine tepki gösterirken, bazıları da belediyeyi haklı buldu.

Konuyla ilgili basın açıklaması düzenleyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Burada bir iki banka dışında hiçbirinin bankamatiği ruhsata ve projeye uygun değil. Kaçak yapı hükmünde. Biz onlara yazı yazdık. Projenizde gözükmüyor dedik. Gelin tadilat ruhsatı başvurusunda bulunun dedik. Biz burada hukuken haklıyız. Biz bu bankalardan Bolu halkının hakkını almaya çalışıyoruz. Bu paraları Bolu halkına su parasında indirim olarak geri dönsün diye, alt yapı, üst yapı, kaldırım olarak geri dönsün diye alıyoruz. Gariban vatandaşlardan, küçücük esnaftan işgaliye parası alıyoruz. Niye bankalardan, mevzuata aykırı olan bir durumla ilgili bir işlem yapınca banka müdürleri buna tepki gösteriyor?" dedi.


Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi
Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi
Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi
Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi
Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi
Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi
Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi
Bolu'da, zabıtalar ruhsatsız ATM'leri mühürledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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