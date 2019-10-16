16.10.2019 21:51

Bolu'da yüzlerce kişi Barış Pınarı Harekatı'na destek için yürüdü

Bolu'da siyasi partiler Barış Pınarı Harekatı'na destekte birleşti

BOLU - Bolu'da yüzlerce vatandaş ve siyasi partilerin temsilcileri bir araya gelerek, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı'na destek olmak için yürüyüş düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunda terör örgütlerine karşı düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sürerken, Bolu Belediye Başkanlığı öncülüğünde siyasi parti il başkanları ve yüzlerce vatandaşın katıldığı destek yürüyüşü düzenlendi. Demokrasi meydanında ellerinde Türk bayraklarıyla biraraya gelen vatandaşlar, dev Türk bayrağının arkasında İzzet Baysal Caddesi boyunca yürüdü. 'Ne mutlu Türküm diyene', 'Her Türk asker doğar', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganlarının atıldığı yürüyüş Kent Meydanı'nda sonlandı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından konuşan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bizim siyasal görüşlerimiz zaman zaman ayrı olabilir. Dünya farklı olabilir. Bazı meselelere farklı bakabiliriz ama mevzu bahis terörse, ülkenin geleceğiyse o zaman el ele birlikte yürürüz. Belediye başkanınız olarak terör örgütüne inat, Trump'a inat, UEFA'ya inat tüm Bolu adına askerimize ve kahraman ordumuza saygılarımı sunuyorum" dedi.

Özcan'ın ardından kürsüye çıkan AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ise, "Bizler siyaset yapan insanlar bazen birbirimize siyasetin gereği olarak eleştirdiğimiz zamanlar olabilir. Ama Türk milletinin nasıl 1923'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde ve önderliğinde, nasıl 7 düvele karşı dik durduysak, bugün söz konusu vatansa, milletimizi geleceği ise, sınır güvenliğimiz ise, Suriye'den Türkiye'ye yönelen PKK, PYD, DEAŞ'ın hedefi Türkiye'yi parçalamaksa, yine aynı zamanda tüm Avrupa ülkelerinin, Almanya'sının, Hollanda'sının, Belçika'sının, Fransa'sının işbirliği yapmışçasına bizi eleştiriyorsa Türk milleti doğru yoldadır. Doğru istikamettedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bolu Belediye Başkanı ve siyasi parti temsilcileri kürsüye çıkarak hep birlikte asker selamı verdikten sonra program sona erdi.

Kaynak: İHA