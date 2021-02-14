Bolu'da yüz yüze eğitim kar yağışı nedeniyle 2 gün ertelendi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yarın bazı okullarda başlaması planlanan yüz yüze eğitimin 2 gün ertelendiğini bildirdi.

Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kararın, kentte yaşanması muhtemel yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle alındığını belirtti.

Ümit, il ve ilçelerinde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün süreyle idari izinli sayılmalarına karar verildiğini de duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz