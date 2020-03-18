Bolu'da yurt dışından gelen 235 kişi kontrol altına alındı Bolu'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen 235 kişi kontrol altına alınırken, numune alınan 26 kişiden 24'ünün sonuçları negatif çıktı.

Bolu'da korona virüs salgını tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen 235 kişi kontrol altına alınırken, numune alınan 26 kişiden 24'ünün sonuçları negatif çıktı. Teste gönderilen 2 numunenin ise sonuçları bekleniyor.

Bolu Valiliği, Sağlık İl Müdürlüğü korona virüsüyle mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, yurt dışından Bolu'ya gelerek hiçbir sağlık kuruluşuna başvurmayan 235 kişinin kontrol altına alındığı ifade edildi. Bolu'da ayrıca Hastanelere korona virüs şüphesi ile numune alınan 26 kişiden 24'ünün virüs testinin negatif olduğu belirlendi. 2 kişinin ise sonuçları beklendiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İHA