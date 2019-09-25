Bolu'da yunus timlerine takviye yapıldı
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timlerine (Yunuslar) 3 yeni tim daha eklendi.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timlerine (Yunuslar) 3 yeni tim daha eklendi.
Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ın göreve gelmesi ile Bolu Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde kurulup faaliyete geçen Yunuslara bugün 3 yeni tim daha katıldı.
Toplam 7 tim olarak göreve devam edecek olan Yunuslar, kurulduğu günden bugüne birçok başarıya imza attı.