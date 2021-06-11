BOLU'DA YOLLAR SULARLA KAPLANDI, BİNALARIN ZEMİN KATLARINI SU BASTI
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BOLU'DA YOLLAR SULARLA KAPLANDI, BİNALARIN ZEMİN KATLARINI SU BASTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki yollar sularla kaplanırken araçlar güçlükle ilerledi.

BOLU'da, kısa süreli etkili olan sağanak yağış nedeniyle kent merkezindeki yollar sularla kaplanırken araçlar güçlükle ilerledi. Yağmur nedeniyle bazı binaların zemin katlarını da su bastı. Kentte saat 15.00 sıralarında aniden bastıran sağanak yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki yollar sularla kaplandı. Borazanlar Mahallesi'ndeki rögarlar taşarken, sularla kaplanan yollarda araçlar güçlükle ilerleyebildi. Bazı araçlar da su dolu yolda ilerlerken arıza yaptı. Kent merkezinde yoğun araç kuyrukları oluştu. Bir trafik polisi suların içinde kalan taşların üzerine çıkarak trafik akışını rahatlatmak için çaba harcayarak sürücüleri yönlendirdi. Yağmur nedeniyle sularla dolan alt geçitleri kullanan sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler, yağmurun etkilediği bölgelerde çalışmalar yaptı. Sümer Mahallesi'nde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı binaların zemin katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri su basan binalarda tahliye çalışması yaptı.

BOLU'DA YOLLAR SULARLA KAPLANDI, BİNALARIN ZEMİN KATLARINI SU BASTI
BOLU'DA YOLLAR SULARLA KAPLANDI, BİNALARIN ZEMİN KATLARINI SU BASTI
BOLU'DA YOLLAR SULARLA KAPLANDI, BİNALARIN ZEMİN KATLARINI SU BASTI
BOLU'DA YOLLAR SULARLA KAPLANDI, BİNALARIN ZEMİN KATLARINI SU BASTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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