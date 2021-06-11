Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

BOLU'da, kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

BOLU'da, kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle bazı binaların zemin katlarını da su bastı.

Kentte saat 15.00 sıralarında aniden bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki yollar suyla kaplandı. Borazanlar Mahallesi'ndeki rögarlar taşarken, trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar yolda kaldı. Bir trafik polisi suların içinde kalan taşların üzerine çıkarak trafik akışını rahatlatmak için çaba harcayarak sürücüleri yönlendirdi.Ekipler, yağmurun etkilediği bölgelerde çalışma yaptı. Sümer Mahallesi'nde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı binaların zemin katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri su basan binalarda tahliye çalışması yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük