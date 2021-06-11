Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.

BOLU'da, kısa süreli etkili olan sağanak nedeniyle yollar göle döndü, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle bazı binaların zemin katlarını da su bastı.

Kentte saat 15.00 sıralarında aniden bastıran sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 20 dakika etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezindeki yollar suyla kaplandı. Borazanlar Mahallesi'ndeki rögarlar taşarken, trafikte araçlar güçlükle ilerledi. Bazı araçlar yolda kaldı. Bir trafik polisi suların içinde kalan taşların üzerine çıkarak trafik akışını rahatlatmak için çaba harcayarak sürücüleri yönlendirdi.Ekipler, yağmurun etkilediği bölgelerde çalışma yaptı. Sümer Mahallesi'nde de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı binaların zemin katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri su basan binalarda tahliye çalışması yaptı.


Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Hande Erçel Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da yollar göle döndü, su baskınları yaşandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.06.2021 17:31:14. #1.13#

title