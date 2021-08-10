Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı
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Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı

Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik denetimler artırıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Bolu Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, son günlerde yaşanan otobüs kazalarının ardından denetimlerini sıklaştırdı.

Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu otobüslerini denetleyen ekipler, sürücülere yorgun halde araç kullanmamaları ve mola sürelerine uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Otobüslerde emniyet kemeri kontrolü de yapan ekipler, yolculara, trafik kuralları ve uyarıların anlatıldığı broşürler dağıttı.

Emniyet kemerinin, yaşanabilecek kazalarda kişiyi hayata bağladığına dikkati çeken ekipler, yolcuları bu konuda uyardı.

Polisler, yolculardan seyahat esnasında cep telefonuyla konuşan ve kurallara uymayan otobüs sürücülerini ihbar etmelerini istedi.

Kentte yolcu otobüslerine yönelik denetimlerin süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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