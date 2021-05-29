Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme
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Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da, yol kenarına beyaz toz dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Bolu'da, yol kenarına beyaz toz dökülmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğancı Mahallesi Yaşar Çelik Caddesi'nde bir tankerden yol kenarına atık döküldüğünü fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, beyaz tozun döküldüğü yaklaşık 50 metrelik alanın çevresine emniyet şeridi çekti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Özel maske takarak ölçüm yapan AFAD ekipleri, maddenin tehlikesiz olduğunu tespit etti.

İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri de maddenin ne olduğunun belirlenmesi için numune aldı.

Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme
Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme
Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme
Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme
Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme
Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme
Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme
Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme
Yol kenarına dökülen beyaz toz maddeye inceleme

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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