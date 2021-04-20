Bolu'da, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" devam ediyor
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Bolu'da, "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" devam ediyor

Bolu'da, 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde 441 ekip ve bin 304 personelle "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler" devam ediyor.

Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında il genelinde 441 ekip ve bin 304 personelle "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimler" devam ediyor.

Türkiye'nin son açıklanan korona virüs haftalık vaka sayısı haritasında 100 binde 442 vaka görülen ve 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Bolu'da korona virüsle mücadele kapsamında denetimler devam ediyor. İl genelinde gerçekleştirilen Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetimlerde emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığına bağlı 441 ekip bin 304 personel görev aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşları da evlerinde ziyaret eden ekipler, vatandaşları tedbirler konusunda uyardı. - BOLU

Bolu'da, 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' devam ediyor
Bolu'da, 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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