Bolu'da "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" uygulaması devam ediyor

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler sürüyor.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan denetimler sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, kontrollü normalleşme için "Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim" kapsamında Bolu Valiliğinin koordinesinde kent genelinde denetimlerin devam ettiği belirtildi.

441 ekip ve 304 personelin, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin uygulanıp uygulanmadığına dair denetim yaptığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz