Bolu'da yoğun sis etkili oluyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bolu'da kent merkezinde etkili olan yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan sis, sabah saatlerinde Borozanlar, Karaçayır, Sağlık, Sümer, Yaşam Kent, Aşağı Soku, Köroğlu, Karamanlı, Kültür, Tabaklar ve Kılıçarslan mahalleleri ile İzzet Baysal Caddesi ve D-100 kara yolunda etkisini artırdı.

Sürücüler, görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü güzergahlarda yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

Trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

Bolu'da yoğun sis etkili oluyor

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Amelia Hamlin Seren Serengil Burak Yamantürk Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Cristiano Stefan Kuntz Rıza Çalımbay Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bolu'da yoğun sis etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 10:18:21. #1.11#