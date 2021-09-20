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BOLU'DA YOĞUN SİS

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, kent merkezinde sabah erken saatlerde sis etkili oldu.

BOLU'da, kent merkezinde sabah erken saatlerde sis etkili oldu. Sis nedeniyle şehir içi yollarda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

Bolu kent merkezinde sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Şehir içi yollarda araçlar yavaş ilerlerken, trafikte yoğunluk oluştu. Sis yüksek kesimlerde, Bolu Dağı'nın TEM ve D-100 geçişlerinde etkili olmadı. Havanın açık olmasıyla araçlar rahatlıkla ilerledi.

BOLU'DA YOĞUN SİS

BOLU'DA YOĞUN SİS

BOLU'DA YOĞUN SİS

BOLU'DA YOĞUN SİS

BOLU'DA YOĞUN SİS

BOLU'DA YOĞUN SİS

BOLU'DA YOĞUN SİS

BOLU'DA YOĞUN SİS
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BOLU'DA YOĞUN SİS - Haberler
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