Bolu'da yoğun sis

Bolu'da yoğun sis

BOLU'da, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü. D-100 karayolunun Bolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Kent merkezinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü. Adeta göz gözü görmedi. Sis, özellikle D-100 karayolunun Yumrukaya ile Çaydurt mevkisi arasında yoğunlaştı. Yollarda olan sürücüler ise sis farlarını açarak, araçlarıyla yavaş ilerledi. Sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı