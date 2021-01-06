Bolu'da yoğun sis
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Bolu'da yoğun sis

06.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 06.01.2021 10:50
Bolu'da yoğun sis

Bolu'da yoğun sisBOLU'da, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

Bolu'da yoğun sis

BOLU'da, sabah saatlerinde sis etkili olurken, görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü. D-100 karayolunun Bolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Kent merkezinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü. Adeta göz gözü görmedi. Sis, özellikle D-100 karayolunun Yumrukaya ile Çaydurt mevkisi arasında yoğunlaştı. Yollarda olan sürücüler ise sis farlarını açarak, araçlarıyla yavaş ilerledi. Sis nedeniyle ulaşım yavaşladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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