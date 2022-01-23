Bolu'da yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor - Haberler
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Bolu'da yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor

Bolu'da yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin ulaşıma açılması için güzergaha kent merkezinden araç geçişine izin verilmiyor.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin ulaşıma açılması için güzergaha kent merkezinden araç geçişine izin verilmiyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda trın kayması sonucu ulaşıma kapanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminin ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor. Güzergahta Karayolları, polis ve jandarma ekipleri aralıksız çalışıyor.

Otoyol ve Bolu Dağı'da trafik yoğunluğunun daha fazla artmaması için trafik ekipleri tarafından bölgeye araç geçişine izin verilmiyor. Ekipler kent merkezi çıkışında bulunan kavşaklarda oluşturdukları kontrol noktaları ile tüm araçları şehre yönlendiriyor.

Güzergahların ulaşıma açılmasının ardından trafiğin normale dönmesi bekleniyor.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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