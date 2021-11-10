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Bolu'da yoğun kar yağışı

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Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan ve etkili olan kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

BOLU (İHA) - Bolu'nun yüksek kesimlerinde gece saatlerinde başlayan ve etkili olan Kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'da, gece saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla birlikte yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu Sarıalan, Aladağ ve Kartalkaya Kayak Merkezi mevkiilerinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

Yılın ilk etkili kar yağışının yaşandığı yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ulaşımlarını sorunsuz geçirmeleri için İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler güzergahta kar küreme çalışması başlattı.

Kar yağışının gün boyunca devam etmesi beklendiği öğrenildi.

(Faruk Çidem/İHA)

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

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