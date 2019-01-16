Bolu'da Yoğun Kar Yağışı

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde dün öğle saatlerinde başlayan etkili şekilde devam ediyor.

Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor.

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde, D-100 kara yolunun ise Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler mevkisinde ulaşım yağıştan olumsuz etkileniyor.

Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı

Yağışın yoğunluğu nedeniyle kar kalınlığının yol kenarlarında yer yer 50 santimetreye kadar ulaştığı görüldü. D-100 kara yolunda ise yer yer 10 santimetrelik kar birikintileri oluştu.

Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Küçük araçlar yolda güçlükle ilerliyor.

Tır ve kamyonların D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinden hem Ankara hem de İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor. Bu araçlar, Bolu Dağı'nın Düzce ve Bolu kesimlerinde bulunan dinlenme tesisleri ve akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

Kaynak: AA