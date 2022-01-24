Bolu'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor - Haberler
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Bolu'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor

Bolu'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor
AA / İsmail Kabasakal - Haberler | Güncel

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü, gölün yüzeyi buz tuttu.

YENİÇAĞA, BOLU (AA) - Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle bir halı sahanın çatısı çöktü, gölün yüzeyi buz tuttu.

Kentte yaklaşık 4 gündür aralıklarla etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gölyüzü Mahallesi'nde Yeniçağa Belediyesine ait halı sahanın çatısı, üzerinde biriken karların ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Büyük hasarın oluştuğu halı sahanın çevresinde ekiplerce güvenlik önlemi alındı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düşmesi nedeniyle ilçedeki Yeniçağa Gölü'nün yüzeyi buz tuttu, kamu binalarının çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye ekipleri, buz sarkıtları ile çatıda biriken karları temizliyor.

Bolu'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor

Bolu'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor

Bolu'da yoğun kar hayatı olumsuz etkiliyor

AA / İsmail Kabasakal - Son Dakika Haberleri

Yeniçağa, Bolu, kar, Güncel, Haber

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