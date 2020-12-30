Bolu'da yılbaşında uygulanacak kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Bolu'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını beslemek için 62 kişi izin aldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ve dünyanın artık koronavirüs gerçeği ile yaşadığını anımsatarak, yılbaşında da bu gerçeğin göz ardı edilmeyerek bazı tedbirlerin alındığını kaydetti.

Yılbaşında, 31 Aralık saat 21.00'den itibaren başlayan ve ocak ayının 4'ünde saat 05.00'e kadar devam edecek olan bir sokağa çıkma yasağının söz konusu olduğunu dile getiren Ümit, "Bu süreç içerisinde aynı zamanda can dostlarımız olan sokak hayvanları ve doğadaki vahşi hayatla ilgili de bir takım tedbirler alındı. Sokak hayvanlarının beslenmesi ile ilgili özellikle şu saate kadar önemli sayıda başvuru aldık. Şimdiye kadar bize ulaşan 62 başvuru var. Yarın akşama kadar da bu başvurular devam ediyor." şeklinde konuştu.

Ümit, bu 4 günlük süre içerisinde sokak hayvanları ile İlgilenmek isteyen vatandaşların, hayvanların beslenmesi noktasında katkı sağlayacağını dile getirerek, hem insanlarla ilgili hem de çevre ile ilgili her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder