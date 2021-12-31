Bolu'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi yapıldı

Bolu'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi yapıldı
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirildi.

BOLU (AA) - Bolu'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması, kaçak ve sahte içkinin ulaşılabilirliğinin önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

Ekipler tarafından il merkezindeki alkol satışı yapan kafeler ile lokantalar kontrol edildi.

İş yerlerinde belge ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine sahte ve kaçak içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi

CHP il başkanlığına ait minibüste uyuşturucu ele geçirildi

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title