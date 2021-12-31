Bolu'da yılbaşı öncesi sahte içki denetimi yapıldı

BOLU (AA) - Bolu'da yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince halk sağlığının korunması, kaçak ve sahte içkinin ulaşılabilirliğinin önlenmesi amacıyla denetim yapıldı.

Ekipler tarafından il merkezindeki alkol satışı yapan kafeler ile lokantalar kontrol edildi.

İş yerlerinde belge ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol eden ekipler, iş yeri sahiplerine sahte ve kaçak içki satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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