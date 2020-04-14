Bolu'da yerel gazete ücretsiz maske dağıtmaya başladı
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Beykoz, Bolu, Kültür Sanat

Bolu'da yerel gazete ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Bolu'da yerel bir gazete abonelerine gazeteyle maske dağıtmaya başladı.

14.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:10
Bolu'da yerel gazete ücretsiz maske dağıtmaya başladı

Bolu'da yerel bir gazete abonelerine gazeteyle maske dağıtmaya başladı.

Bolu'da Olay Gündem gazetesi, ücretsiz maske dağıtma kararı aldı. Gazeteyle ücretsiz olarak 2 adet maske okurlara teslim ediliyor.

Gazetenin imtiyaz sahibi Erhan Beykoz, "Dünyanın başına bela olan koronavirüsle ilgili bütün dünya çırpınırken biz de Olay Gündem ailesi olarak vatandaşlarımıza, okurlarımıza bizi bugünlere getiren tüm yurttaşlarımıza bir nebze can suyu olması için gazetemizle birlikte maske dağıtıyoruz." diye konuştu.

Gazeteyle okurlarına 2 adet maske verdiklerini aktaran Beykoz, "Hem bu anlamda devletimize, belediyemize hem de halkımıza hizmet olarak sunulacak. Bundan sonra da üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapmaya hazır olduğumuzun da bilinmesini istiyoruz." ifadelerdini kullandı.

"Dileğimiz bir an evvel bu virüsten hem ülkemizin hem dünyanın hem insanlığın kurtulmasıdır." diyen Beykoz, Bolu halkına seslenerek, "Evde kal Bolu" çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

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