Bolu'da yeni yıla huzurla girilmesi için polis ve jandarma eş güdümle görev yaptı - Haberler
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Bolu'da yeni yıla huzurla girilmesi için polis ve jandarma eş güdümle görev yaptı

Bolu'da yeni yıla huzurla girilmesi için polis ve jandarma eş güdümle görev yaptı
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da görevli polis ve jandarma ekipleri, yeni yıla girilirken sorun yaşanmaması için birlikte hareket etti.

BOLU (AA) - Bolu'da görevli polis ve jandarma ekipleri, yeni yıla girilirken sorun yaşanmaması için birlikte hareket etti.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında görevli olan polis ve jandarma asayiş ekipleri asayiş olaylarına müdahale ederken, trafik timleri ise akşam saatlerinden itibaren yol güzergahlarında denetimler yaptı.

Bolu-Seben-Kıbrıscık kara yolundaki Karacasu Beldesinde oluşturulan kontrol noktasında nöbet tutan jandarma trafik ile asayiş timleri, araç sürücüleri ve yolcuların kimliklerini kontrol etti, araçların evrakını inceledi.

Denetimlerde, jandarma arama köpekleri ile drone da kullanıldı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ise kent merkezinde yapılan yeni yıl kutlama alanları ile kentin önemli cadde ve sokaklarında görev aldı.

Polis ekipleri, kutlamalar esnasında yaşanan olaylara anında müdahale etti.

Trafik polisleri ise kentin işlek caddelerinde denetim yaptı.

Bolu'da yeni yıla huzurla girilmesi için polis ve jandarma eş güdümle görev yaptı

Bolu'da yeni yıla huzurla girilmesi için polis ve jandarma eş güdümle görev yaptı

Bolu'da yeni yıla huzurla girilmesi için polis ve jandarma eş güdümle görev yaptı

Bolu'da yeni yıla huzurla girilmesi için polis ve jandarma eş güdümle görev yaptı

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AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri

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