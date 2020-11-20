Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
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Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı

20.11.2020 22:10 | Son Güncelleme: 20.11.2020 22:14
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı

BOLU'da, koronavirüsle mücadele amacıyla alınan yeni tedbirler kapsamında işyerleri saat 20.00'de kapatıldı.

BOLU'da, koronavirüsle mücadele amacıyla alınan yeni tedbirler kapsamında işyerleri saat 20.00'de kapatıldı. 

İçişleri Bakanlığı'nın, koronavirüs ile mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği genelge kapsamında alınan yeni tedbirler, saat 20.00'da Bolu'da uygulanmaya başladı. Bu kapsamda, Bolu'da market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri saat 20.00 itibarıyla kapandı. Kent merkezindeki restoran ve kafe gibi işletmeler, kısıtlama nedeniyle kapı önünde bulunan masa ve sandalyeleri topladıktan sonra kapandı. Polis ekipleri, kent genelinde kapanan mekanlara yönelik uygulama yaptı. Uygulama kapsamında iş yerleri kontrol edildi.AVM içindekiler dahil restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya gel­-al şeklinde hizmet verecek. Yeme-içme yerleri, bugünden itibaren saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş alacak.

 


Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı
Bolu'da, yeni koronavirüs tedbirleri uygulanmaya başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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