Bolu'da yemeklik patatesler analiz ediliyor

Bolu'da "Yemeklik Patates Üretiminde Karantina Etmenlerinin Takibi Projesi" kapsamında üreticilerden alınan örnekler enstitüye gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, ilk uygulaması 2014'te başlatılan proje çerçevesinde Bolu genelinde patateslerin kontrol edildiğini kaydetti.

Bolu genelinde 44 üreticiden 200'er adet yumru numuneler alındığını aktaran Murat, "Numuneler, analizleri yapılmak üzere Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderildi. Bu çalışmayla beraber Bolu'da yemeklik patates üretimini sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek hedeflenmektedir." diye konuştu.

Murat, Bolu'nun patates üretimiyle bilindiğine işaret ederek, "İlimizin marka değerlerinden biri olan ve lezzetiyle ünü Bolu sınırlarını aşan, üreticimizin tartışmasız birinci tercihi olan patateste sağlıklı ve verimli üretimi sağlamak adına teknik personelimiz sahada çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Çiftçilerimiz 'bir tohum bin umut' diyerek ektiği ürününün adeta gözüne bakmaktadır. Bizim görevimiz de bu umutları koruyarak, üretim alanlarında oluşabilecek riskleri minimize etmek, dolayısıyla da kaliteli üretimi sağlamaktır. Üreticilerimiz olası şüphe durumlarında il/ilçe müdürlüklerimize gelerek teknik destek almalıdır. Kontroller ve gözlem çalışmaları üretime doğrudan katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.