Bolu'da yaylaya kar yağdı
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Bolu'da yaylaya kar yağdı

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya kar yağdı.

Bolu'da yaylaya kar yağdı
22.05.2020 14:59 | Son Güncelleme: 22.05.2020 15:02

BOLU'nun Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya kar yağdı.  

Bolu'da aniden soğuyan hava nedeniyle kent merkezinde, sıcaklık 5 dereceye kadar düştü. Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bin 200 rakımlı Taşlıyayla'ya ise kar yağdı.

Kar yağışı yayladaki vatandaşları şaşırttı.

Yaylada bulunan Mehmet Kahraman, kar yağışını cep telefonuyla görüntüleyerek, şaşkınlığını "Bugün 22 Mayıs 2020. An itibari ile Taşlıyayla'ya kar yağıyor. İnanmak mümkün değil" diyerek dile getirdi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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