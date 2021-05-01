Bolu'da yaylalara "göç" başladı
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Bolu'da yaylalara "göç" başladı

Bolu'da yaylalara 'göç' başladı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere yaylalara gidiş yolculuğu başladı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde havaların ısınmasıyla besicilerin hayvanlarının otlak ihtiyacını karşılamak üzere yaylalara gidiş yolculuğu başladı.

İlçeye bağlı köylerde çiftçilik yapanlar, yayla mevsiminin başlamasıyla büyükbaş hayvanlarıyla yaklaşık 4,5 ay kalacakları yaylalara doğru yola çıktı.

Akıncılar köyündeki besiciler de bakımını yaptıkları 200'ün üzerindeki büyükbaş hayvanla köylerine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan yaylalara yaya olarak hareket etti.

Köy ile yayla arasındaki güzergahta D-100 kara yolundan da geçmek zorunda kalan yaylacılar, polis ekiplerinden yardım istedi.

Yaylaya göç eden vatandaşların talebini değerlendiren polis ekipleri, Yeniçağa'nın Sanayi mevkisinde yolu çift yönlü ulaşıma kapatarak hayvanların karayolundan geçmesini sağladı.

Besicilerin yaylaya göç yolculuğu, AA ekibi tarafından drone ile görüntülendi.

"Tüm köy sakinleri hayvanlarını aynı anda yola çıkarır"

Akıncılar Köyü Muhtarı Mustafa Ergin, AA muhabirine, her yıl 1 Mayıs'ta yaylaya göç ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 4,5 ay yaylada kalacaklarını aktaran Ergin, "Yaylada hasat mevsimi sonuna kadar bekleriz. Yaylamızın otlağı güzeldir. Hayvanımıza çok yarar. Köyde meramız olmadığı için yaylaya gideriz." dedi.

Ergin, köylerinde bulunan 200'ün üzerindeki büyükbaş hayvanla aynı anda göç ettiklerini dile getirerek, "Tüm köy sakinleri hayvanlarını aynı anda yola çıkarır. Yaylaya da birlikte gideriz. D-100 kara yolunu geçerken de polis ekiplerinden yardım isteriz. Sağ olsunlar onlar da bize yardımcı oldular." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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