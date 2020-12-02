Bolu'da yayla sakinleri yıkım ekibini engellemeye çalıştı
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Bolu'da yayla sakinleri yıkım ekibini engellemeye çalıştı

02.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 02.12.2020 18:00
Bolu'da yayla sakinleri yıkım ekibini engellemeye çalıştı

Bolu'da, yaylalardaki mera işgali ile kaçak yapılaşmayı engellemek amacıyla yıkım yapılacak At Yaylası'nda yolu kapatan yayla sakinleri ekipleri engellemek istedi.

Bolu'da, yaylalardaki mera işgali ile kaçak yapılaşmayı engellemek amacıyla yıkım yapılacak At Yaylası'nda yolu kapatan yayla sakinleri ekipleri engellemek istedi.

At Yaylası'nda, mera işgali ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için yürütülen çalışmalar neticesinde geçen günlerde başlayan çalışmalar devam ediyor.

Valilik talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Tapu Müdürlüğü, Bolu Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri At Yaylası'na geldi. Kaçak tel örgü ve çit çekilmiş alanların yıkımı için iş makineleriyle gelen ekipleri gören bölgede evleri bulunan vatandaşlar, yolu kapatarak ekipleri engellemeye çalıştı.

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Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çalışması sonucu yayla sakinleri, yalnızca tel örgü ve çitlerin kaldırılacağı sözünü aldıktan sonra ekiplerin yaylaya girmesine izin verdi. Yaylaya giren ekipler, bazı tel örgü ve çitleri sökerken bazı vatandaşlar da kendi imkanlarıyla çitleri kaldırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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