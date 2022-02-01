Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı - Haberler
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Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı

AA, Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
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Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yapan zanlı suçüstü yakalandı

Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da yayla evlerinden hırsızlık yaparken jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez'e bağlı Bakırlı Yaylası'nda bulunan evlerden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yaylaya gelerek kardaki izleri takip eden ekipler, 3 evin kapısının açık olduğunu fark etti.

Ekipler, hırsızlık şüphelisi G.D'yi bir evde suçüstü yakaladı.

İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Bolu, Güncel, Haber

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