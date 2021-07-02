Bolu'da yayla evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
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Bolu'da yayla evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Bolu'da yayla evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da yangın çıkan 2 katlı ahşap yayla evi, kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da yangın çıkan 2 katlı ahşap yayla evi, kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Dodurga Mahallesi'nin yaylasında Hamide S'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden yayla sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, müdahale ettikleri yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle 2 katlı ahşap yayla evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da yayla evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bolu'da yayla evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bolu'da yayla evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi
Bolu'da yayla evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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