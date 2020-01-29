Bolu'da, yaşlı babaanne 10 yıldır torunlarına bakıyor

29.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:46

Bolu'da, Ayşe Karadavut (65) isimli yaşlı kadın, 10 yıl önce eşinden boşanan oğlunun kendisine bırakıp gittiği 2 torununa hem annelik hem de babalık yapıyor.



Edinilen bilgiye göre, Ovadüzü mahallesinde torunlarıyla birlikte yaşayan 65 yaşındaki Ayşe Karadavut isimli yaşlı kadının oğlu H.K., 10 yıl önce eşinden boşandı. Boşanmanın ardından mahkeme 6 aylık olan A.K. ile 2 yaşındaki A.K.'nın velayetlerini babaya verdi. Baba H.K. ise, 2 kız çocuğunu annesi Ayşe Karadavut'a bırakarak Bolu'dan ayrıldı. Oğlunun kendisine emanet olarak bıraktığı 2 torununun bakımını üstlenen babaanne Ayşe Karadavut, aradan geçen 10 yıldır torunlarına hem annelik hem de babalık yapıyor.



İlk yıllarda bakamayacağını düşündüğü torunlarını yetiştirme yurduna veren ancak 1 hafta sonra geri alan Karadavut, hem Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden kendisine bağlanan bakım maaşı hem de eşinden kalan yaklaşık bin liralık emekli maaşı ile yaşamını sürdürmeye çalışıyor.



"Komşularım yardım ediyor"



Oğlunu ve eski gelinini 10 yıldır hiç görmediğini söyleyen Karadavut, "Şimdi ikisinin de bana hiç faydaları yok. Görmüyorum da. Gerede de bir oğlum daha var. O bazen ilgilenir çocuklarla ve benle. Sağdan soldan komşular yardım ediyor. Onların yardımlarıyla idare ediyorum. Kömürümü çalıştığım fabrika getirdi. Ramazan ayında da komşularım ve beni tanıyanlar yardım ediyor. Onlarla idare ediyorum. Çocuklara bakacağım. Onları kimseye vermem. Ölünceye kadar bakacağım onlara. Çocukları bu hale getirdim büyüttüm kimseye vermem. Annesinin de babasının da nerede olduklarını bilmiyorum. Haberim yok ikisinden de. Gittikleri günden sonra bir daha hiç görmedim. Ne oğlumu gördüm ne de gelinimi. Küçüğü zaten bilmiyor annesiyle babasını, gittiklerinde beşikte 6 aylıktı. Öteki de hiç sormuyor. İkisi de beni hem anne hem de baba biliyor. Küçük çocuk 'benim annem de yok babam da yok. Annem de sensin babam da sensin' diyor" diye konuştu.



"Kime boyun bükeceğim"



"Benim bacağım kırıldı da ikisi de yanıma oturup 'Babaanne sana bir şey olursa biz ne yapacağız' diye ağladılar" diyen Karadavut, "Sabah 6'da kalkıyorum. Onların karnını doyuruyorum. Büyük kız 7'de servise biniyor. Küçüğü de evin yakınındaki okula gidiyor. Öyle böyle büyüteceğim. Benim ihtiyacım var. Ama kimden isteyeceğim. Kime boyun bükeceğim ki. Bu şekilde idare edeceğim artık. Bunlar böyle büyüyüp gidecek işte" dedi.



"Yurtta kalmalarına dayanamadım"



Karadavut, torunlarını kendine ilk bıraktıkları dönemde yetiştirme yurduna verdiğini ama sonradan dayanamayıp aldığını da belirterek, "Çocuklar yurtta 1 hafta durdular. Ben iş yeriyle anlaşma yaptım. Çocuk getireceğim arabaya alır mısınız? dedim. Onun için bir hafta verdim yurda çocukları. Ondan sonra aldım çocukları. Yurtta kalmalarına dayanamadım. Karnım yandı. Çocuklar evden gidiverince tek başıma kalınca karnım yandı. Mecbur geri aldım. Kendim verdim kendim aldım. İşe gidip gelirken yanımda götürdüm çocukları. Çalışırken de arabanın kenarına koyardım orada durulardı. Öyle öyle büyüttüm onları" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA