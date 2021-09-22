Bolu'da yaşayan yabancıların temsilcileriyle toplantı yapıldı - Haberler
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Bolu'da yaşayan yabancıların temsilcileriyle toplantı yapıldı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da yaşayan yabancıların temsilcileriyle toplantı yapıldı

Bolu'da yaşayan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran gibi ülkelerden yabancıların temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

BOLU (AA) - Bolu'da yaşayan, Irak, Suriye, Afganistan ve İran gibi ülkelerden yabancıların temsilcilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda Bolu Valisi Ahmet Ümit'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Timuçin Erem, Bolu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seçkin Özgen, ilgili kurumların yetkilileri ile kentte yaşayan yabancı uyruklu kişilerin temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ilde bulunan yabancı misafirlerin dikkat etmesi gereken hususlar tercümanlar aracılığıyla anlatıldı.

Vali Ümit, yaptığı konuşmada, huzur ve güven ortamının sürekli olması amacıyla, Türk halkının tepkisini çeken, yabancılara karşı antipati uyandıran eylem ve hareketlere ilişkin bazı araştırmalar yapıldığını belirtti.

Araştırmaların neticesinde elde edilenlere göre uyarılarda bulunan Ümit, şunları kaydetti:

"Türk toplumunun gelenek ve göreneklerine saygılı olunması, toplumla uyum içerisinde hareket edilmesi, park, bahçe, meydan gibi kamusal alanlarda gruplar halinde dolaşılmaması, sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlara dikkat edilerek birlik ve beraberliği bozucu yanlış anlaşılmalara sebep olacak ifadeler kullanılmaması, siyasi tartışmalara girilmemesi ve gerginliklerden uzak durulması, toplumun tepkisini çekecek eylem ve davranışlardan uzak olunması, özellikle kadınlara karşı sabit bakışlardan, rahatsız edici sözlerden ve davranışlardan uzak olunması, kendi aranızda bireyler arasında meydana gelen münferit olayların büyütülmemesi, iş yeri sahiplerinin iş yerlerinin isimlerinin Türkçe konulması, Türkçe dil kurslarına ve meslek edindirme kurslarına katılım sağlanması, saat 21.00'den itibaren zorunluluklar dışında herkesin evinde olması, herhangi bir şekilde diğer sakinleri rahatsız edecek yüksek sesli konuşmalardan ve görüntülerden uzak durulması, mutfaklarda aşırı baharatlar kullanılarak koku sebebiyle komşuların rahatsız edilmemesi gerekiyor."

Ümit, ayrıca, yüksek sesle etrafı rahatsız edecek şekilde müzik dinlenilmemesi, kişisel temizliğe ve çevre temizliğine dikkat edilmesi, toplumun ahlaki değerlerine karşı hassas olunması ve kamu düzeni ile güvenliğini bozan kişiler görüldüğünde mutlaka güvenlik güçleriyle irtibat kurulması, bu hususlarda yabancı uyruklu kişilerin hassas davranması gerektiğini ifade etti.

Bolu'da yaşayan yabancıların temsilcileriyle toplantı yapıldı

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