Bolu'da yardımseverler sokak hayvanlarını unutmuyor
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Bolu'da yardımseverler sokak hayvanlarını unutmuyor

07.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.12.2020 13:38
Bolu'da yardımseverler sokak hayvanlarını unutmuyor

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir kişi yardımseverlerin desteği ile sokak hayvanlarına mama alıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan bir kişi yardımseverlerin desteği ile sokak hayvanlarına mama alıyor.

İlçede yaşayan iş insanı Ferit Kuruoğlu, kendisine ait iş yerlerinde yardımseverler tarafından bırakılan paralar ile sokakta bulunan kedi ve köpekler için mama satın alıyor.

Alışveriş yapanlardan, para üstünü almayan vatandaşlar için bir yardım kutusu hazırladığını ifade eden Kuruoğlu, AA muhabirine, "Alışverişten sonra bir lira bırakan da, 5 lira bırakan da oluyor. Toplam miktar 100 lirayı bulunca mama alıyorum". diye konuştu.

Sokakta yaşayan kedi ve köpeklere sahip çıkılması gerektiğini, özellikle kış aylarında yiyeceğe ve sıcak yuvaya ihtiyaç duyduklarını ifade eden Kuruoğlu, "Biriken paralarla kedi ve köpek maması alıyorum. Aldığım mamaları sokak hayvanlarının yemesi için cadde ve sokaklara bırakıyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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