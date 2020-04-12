Bolu'da, yardım istedikleri polisleri pasta ve alkışlarla karşıladılar
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Bolu'da, yardım istedikleri polisleri pasta ve alkışlarla karşıladılar

Bolu'da yardım istedikleri polisleri pasta ve alkışlarla karşılayan vatandaşlar, ekiplere duygulu anlar yaşattı.

12.04.2020 16:14 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:15
Bolu'da, yardım istedikleri polisleri pasta ve alkışlarla karşıladılar

Bolu'da yardım istedikleri polisleri pasta ve alkışlarla karşılayan vatandaşlar, ekiplere duygulu anlar yaşattı.

Bolu'da çocuğuyla birlikte yaşayan Buse Aydemir isimli vatandaş, Polis Haftası'nda polis ekiplerinin yanında olduklarını göstermek için sürpriz yapmak istedi. Mahallede yaşayan diğer vatandaşlara yapmak istediği sürprizi anlatan Aydemir, pasta aldıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Beşkavaklar Mahallesi'ne polis ekibi istedi. Kısa sürede mahalleye gelen polis ekipleri, karşılarında Buse Aydemir'i elinde pastayla görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Aydemir'in pastayı vermesinin ardından evlerinin pencerelerine çıkan vatandaşlar polisleri dakikalarca alkışladı. Ekipler, vatandaşların alkışları ve pasta ikramıyla hem sevindiler hem de duygulu anlar yaşadılar. Polisler, kendilerine ikram edilen pastaları yedikten sonra, sürprizi yapanlara teşekkür ederek ayrıldı.

"Gün birlik günü"

Polislere destek olmak adına sürprizi hazırladığını dile getiren Buse Aydemir, "Bugüne kadar başım sıkıştığında, polisi aradığım zaman hemen geliyorlar. Her konuda, her şartta yanımızda oluyorlar. Bugün içimden böyle bir şey geldi. Gün birlik günü dedik. Bugün de ben yanlarında olmak istedim. Mahalledekilere söyledim. Kimse itiraz etmedi. Demek ki o kadar işlerini düzgün yapıyorlar, o kadar yanımızda olmuşlar ki bugün biz de canı gönülden yanlarında olmak istedik. Var olduğumuzu söylemek istedik. İyi ki varsınız diyorum" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

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