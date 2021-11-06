Yaralı vaşak tedaviye alındı - Haberler
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Yaralı vaşak tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, ormanda yaralı bulunan vaşak, Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SEBEN, BOLU (DHA) - BOLU'da, ormanda yaralı bulunan vaşak, Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Seben Yaylası yakınlarında sabah saatlerinde yaralı vaşak gören vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler yaralı vaşağı zarar vermeden yakaladı. Veteriner tarafından ilk müdahalesi yapılan vaşağın gözünde yara ve dişlerinin kırık olduğu tespit edildi. Su verilip, karnı doyurulan köpek tedavisi için Bolu Belediyesi'ne ait hayvan ambulansı ile Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.


Yaralı vaşak tedaviye alındı

Yaralı vaşak tedaviye alındı

Yaralı vaşak tedaviye alındı

Yaralı vaşak tedaviye alındı

Yaralı vaşak tedaviye alındı

Yaralı vaşak tedaviye alındı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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