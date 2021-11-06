Bolu'da yaralı taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bolu'da yaralı taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mudurnu ilçesi Örencik köyünde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Mustafa Ö'yü Bolu Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Can E. idaresindeki 14 GL 358 plakalı ambulans ile İlayda G. yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Üniversite kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile sağlık personeli Elif K. ve Büşra A. ile ambulanstaki yaralı Mustafa Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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