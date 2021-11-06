Bolu'da yaralı taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da yaralı taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da yaralı taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

Bolu'da yaralı taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'da yaralı taşıyan ambulansla otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mudurnu ilçesi Örencik köyünde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan Mustafa Ö'yü Bolu Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne götüren Can E. idaresindeki 14 GL 358 plakalı ambulans ile İlayda G. yönetimindeki 06 ADK 19 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Üniversite kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans devrildi, kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile sağlık personeli Elif K. ve Büşra A. ile ambulanstaki yaralı Mustafa Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title