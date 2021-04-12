Bolu'da yaralı güvercin tedavisinin ardından doğaya salındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da yaralı güvercin tedavisinin ardından doğaya salındı

Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'da yaralı güvercin tedavisinin ardından doğaya salındı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tedavi edilen yaralı güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tedavi edilen yaralı güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kapısının önünde uçamayan güvercin gören Özgür Gündüz, kutu içerisine koyduğu yaralı kuşu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Güvercinin karnını doyuran ekipler, veteriner hekimde tedavisini yaptırdıktan sonra kuşu doğaya saldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Meral Akşener Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Oğuzhan Koç Demet Akalın Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Necip Uysal Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu'da yaralı güvercin tedavisinin ardından doğaya salındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 11:43:47. #1.14#
title