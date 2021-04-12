Bolu'da yaralı güvercin tedavisinin ardından doğaya salındı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tedavi edilen yaralı güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tedavi edilen yaralı güvercin doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kapısının önünde uçamayan güvercin gören Özgür Gündüz, kutu içerisine koyduğu yaralı kuşu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Güvercinin karnını doyuran ekipler, veteriner hekimde tedavisini yaptırdıktan sonra kuşu doğaya saldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin