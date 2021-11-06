Bolu'da yaralı bulunan vaşak tedaviye alındı

SEBEN, BOLU (AA) - Bolu'nun Seben ilçesinde ormanlık alanda yaralı bulunan vaşak, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Seben Yaylası yakınlarında yaralı vaşak gören vatandaşlar, durumu Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Doğa Koruma Ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, yakaladıkları hayvana yiyecek ve su verdi.

Veteriner tarafından muayene edilen vaşağın gözünde yara bulunduğu ve dişlerinin kırık olduğu belirlendi.

Bolu Belediyesine ait hayvan ambulansıyla Veteriner İşleri Müdürlüğü Hayvan Hastanesine götürülen hayvanın, tedavisinin ardından doğaya salınacağı belirtildi.