Bolu'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı
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Bolu'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

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Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Ankara'dan İstanbul istikametine seyreden bir yolcu otobüsünün sürücüsü, yol kenarında yaralı bir şahin gördü.

Otobüsü durdurarak yaralı şahini otobüse alan sürücü, hayvanı Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne teslim etti.

Yaralı şahini alan itfaiye yetkilileri, durumu Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

İtfaiye müdürlüğüne gelen ekipler, yaralı şahini tedavisi yapılmak üzere teslim aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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