Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı
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Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı

Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'nun Seben ilçesinde, yaralı bulunan geyik yavrusu, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

Bolu'nun Seben ilçesinde, yaralı bulunan geyik yavrusu, tedavisinin ardından rehabilitasyon merkezine teslim edildi.

İlçeye bağlı Değirmenkaya köyünde yaşayan A.B, ormanlık alanda yaralı bulduğu geyik yavrusunu, Seben Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanı alarak tedavisi için kent merkezindeki veterinere götürdü.

Tedavi edilerek biberonla beslenen geyik yavrusu, daha sonra Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezi yetkililerine teslim edildi.

Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı
Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı
Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı
Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı
Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı
Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı
Yaralı bulunan geyik yavrusu koruma altına alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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