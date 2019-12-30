Bolu'da yangınlarla mücadele

30.12.2019 14:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:08

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler, bir yılda çeşitli yangın olaylarına müdahale edildi.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, itfaiye ekipleri, bir yıl içerisinde 86 konut, 85 araç, 25 iş yeri, 370 çöp, ekin ve ot yangına müdahale edilirken, 25 sıkışmalı trafik kazası, 658 trafik kazası, arama, kurtarma ve mahsur kalma ile 2 sualtı arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler tarafından bir yıl içerisinde 13 bin 679 kişiye yangınla mücadele ve ilk yardım konularında eğitim verildi.

Kaynak: AA