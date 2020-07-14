Bolu'da, yangında birbirlerine sarılı ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı.
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Bolu'da, yangında birbirlerine sarılı ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı.

14.07.2020 19:12 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:46

Bolu'da, yangında birbirlerine sarılı ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı..."Uyan çocuğum, sen bensiz nereye gidiyorsun"

-Yangında ölen kardeşlerin cenazesinde gözyaşları sel oldu

-Anne Fehime Bekil: "Uyan çocuğum, sen bensiz nereye gidiyorsun"

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 kişinin yaşadığı evde çıkan yangında evde mahsur kalarak hayatlarını kaybeden iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı. Cesetleri birbirlerine sarılı halde bulunan kardeşlerin cenazelerinde gözyaşları sel oldu.

Yangın, saat 04.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Alpağut köyü Hayallar mahallesinde meydana geldi. Edinilen bigiye göre, Cemal Bekil ve ailesinin yaşadığı iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evin bitişiğindeki ahır ve odunluğa sıçradı. Evden alevlerin yükseldiğini farkeden baba Cemal Bekil ve aile bireyleri camdan atlayarak dışarı çıktı. Evde kalan çocuklardan 13 yaşındaki Nurettin Bekil ise traktörün kepçesi kullanılarak evden çıkarıldı. Alevlerin tamamen sardığı evin ikinci katında mahsur kalan 8 yaşındaki Sefa ve 10 yaşındaki Merve Bekil, köylülerin tüm çabalarına rağmen evden çıkarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri iki kardeşin birbirine sarılı halde olan cansız bedenleriyle karşılaştı. Sefa ve Merve Bekil kardeşlerin cansız bedenleri Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından otopsi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Yangında hafif yaralı olarak kurtulan anne Fehime Bekil ise, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tabutlara sarılarak dakikalarca ağladılar

Yangında ölen Sefa ve Merve kardeşlerin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından Alpağut köyüne getirildi. Yüzlerce kişinin beklediği cenazelerin köye gelmesiyle birlikte baba Cemal Bekil ve aile bireyleri sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Çocuklarını son yolculuklarına uğurlamak için hastaneden ambulansla köye getirilen anne Fehime ve baba Cemil Bekil tabutlara sarılarak dakikalarca ağladı. Anne Fehime'nin evlatlarının tabutuna sarılarak, 'Uyan çocuğum, sen bensiz nereye gidiyorsun' diye ağlaması yürekleri burktu.

İki kardeşin cenazeleri köy camisinde kılınan cenaze namazlarının ardından köy mezarlığına defnedildi.

Bolu'da, yangında birbirlerine sarılı ölen 2 kardeş son yolculuklarına uğurlandı.

Kaynak: İHA

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