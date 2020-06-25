Bolu'da yangına uykuda yakalanan genç kız son anda kurtuldu
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Bolu'da yangına uykuda yakalanan genç kız son anda kurtuldu

Bolu'da yangına uykuda yakalanan genç kız son anda kurtuldu Bolu'da 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde uyuyan 15 yaşındaki Yağmur Ş., dumanları fark ederek son anda kurtuldu.

25.06.2020 18:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 19:03

Bolu'da yangına uykuda yakalanan genç kız son anda kurtuldu

BOLU - Bolu'da 4 katlı apartmanın son katında çıkan yangın sırasında evde uyuyan 15 yaşındaki Yağmur Ş., dumanları fark ederek son anda kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin güçlükle söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Köroğlu mahallesi Sultan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında yaşayan Dilek A. isimli vatandaşın evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde uyuyan Yağmur Ş. dumanların evi sarması üzerine uyanarak son anda dışarı çıktı. Apartmanın dumanlarla kaplandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrasında yangını söndürdü.

Olayın şokunu üzerinden atamayan genç kızı ise, evin yandığını duyan yakınları teselli etti. Vatandaşların büyük panik yaşadığı yangında, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da yangına uykuda yakalanan genç kız son anda kurtuldu

Kaynak: İHA

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