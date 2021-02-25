Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri çalışmasına devam etti
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Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri çalışmasına devam etti

25.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:12

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evde çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri, söndürme çalışmasına devam etti.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde evde çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri, söndürme çalışmasına devam etti.

Kaygana Mahallesi Beşkavaklar İmar Evleri Sokak'taki tek katlı ahşap evde kimsenin bulunmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine Mudurnu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale sırasında başından yaralanan bir itfaiye eri, söndürme çalışmasına devam etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Komşularının haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Safiye Zeynep Karaman, kiracı olarak oturduğu evin yandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.

Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri çalışmasına devam etti
Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri çalışmasına devam etti
Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri çalışmasına devam etti
Yangına müdahale sırasında yaralanan itfaiye eri çalışmasına devam etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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