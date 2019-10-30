Bolu'da yangın

30.10.2019 16:32

Bolu'nun Kozlu köyünde meydana gelen yangında bir ahır ile odunluk kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Kozlu köyünde ikamet eden İbrahim Yaman'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın ahıra bitişik durumdaki odunluğa da sıçradı.

Yangın, köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Dumandan etkilenen bir kişi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA