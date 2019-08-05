Bolu'da yangın

Bolu'da yangın

Bolu'da bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

5.08.2019 09:47
Bolu'da yangın

Bolu'da bir barakada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Salıbeyler Mahallesi Yaylalar Caddesi'nde, kime ait olduğu tespit edilemeyen barakada yangın çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri Bolu Belediyesi İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Kaynak: AA
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